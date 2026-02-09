Arriva il Carnevale dei Ragazzi a Formigine ecco il calendario pieno di divertimento e attività

A Formigine inizia il Carnevale dei Ragazzi. La 68esima edizione prenderà il via giovedì 12 febbraio e durerà diverse settimane. Le strade si riempiranno di colori, carri e bambini pronti a divertirsi con tante attività. Organizzatori e volontari si preparano per un evento che promette momenti di allegria per tutta la famiglia.

Prenderà il via giovedì 12 febbraio la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. Con dieci carri e dodici gruppi mascherati pronti a sfilare per le vie del centro, la festa coinvolgerà circa 2.800 figuranti, superando le adesioni dello scorso anno. Il cuore dell’evento sarà.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Carnevale Ragazzi Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative Montevarchi si prepara alla sua 71ª edizione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Carnevale Ragazzi Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Arriva il Carnevale; Arriva il 52° compleanno il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano; Clown, trampolieri, coriandoli e zucchero filato: tutti gli eventi del Carnevale dei bambini. Portopalo, arriva il Carnevale dei Due Mari: colori, musica e mascherePortopalo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: dal 13 al 17 febbraio 2026 torna il Carnevale dei Due Mari, giunto alla XIX edizione, una manifestazione che negli anni è ... pachinonews.it Romagnano Sesia, all’Oratorio arriva il Carnevale dei bambiniUn pomeriggio tutto dedicato ai più piccoli, tra maschere, musica e tanta voglia di stare insieme. A Romagnano Sesia è in programma il Carnevale dei bambini, un appuntamento pensato per famiglie e bam ... valsesianotizie.it Arriva il Carnevale… Ma a noi i pupazzi di neve piacciono troppo! facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.