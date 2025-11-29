Il pescarese Antonio Di Luca protagonista ad Avanti un altro su Canale 5 come suggeritore VIDEO

Ilpescara.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Di Luca, imprenditore dello spettacolo pescarese, è stato tra i protagonisti della puntata di  “Avanti un Altro!” andata in onda venerdì 28 novembre.Il presidente di Abruzzo Grandi Eventi e nuovo direttore di Creatori di Sorrisi in Tv ha ricoperto il ruolo di “suggeritore” dei concorrenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

