Il pescarese Antonio Di Luca protagonista ad Avanti un altro su Canale 5 come suggeritore VIDEO
Antonio Di Luca, imprenditore dello spettacolo pescarese, è stato tra i protagonisti della puntata di “Avanti un Altro!” andata in onda venerdì 28 novembre.Il presidente di Abruzzo Grandi Eventi e nuovo direttore di Creatori di Sorrisi in Tv ha ricoperto il ruolo di “suggeritore” dei concorrenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alla vigilia di Pescara Padova, Antonio Di Nardo è stato premiato come miglior biancazzurro del mese di ottobre dall'azienda Ceteas: "Grande soddisfazione, devo ringraziare il miei compagni di squadra. Sono stato messo nelle condizioni di esprimermi al me - facebook.com Vai su Facebook
Il pescarese Antonio Di Luca protagonista ad "Avanti un altro" su Canale 5 come suggeritore [VIDEO] - Il pescarese Di Luca è stato nel programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella puntata andata in onda venerdì 28 novembre ... Secondo ilpescara.it