anna karenina al teatro mario spina per indagare la passione

A Arezzo, il Teatro Mario Spina ha aperto la stagione teatrale 202526 con lo spettacolo “Anna Karenina – Le donne e la passione”. La compagnia Seven Cults porta in scena una versione moderna del classico di Tolstoj, concentrandosi sulle emozioni e i sentimenti che attraversano i personaggi. Lo spettacolo ha attirato un buon pubblico, curioso di vedere come il romanzo si trasformi in teatro oggi.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – I l Teatro Comunale Mario Spina torna ad ospitare la stagione teatrale 202526 con lo spettacolo “ Anna Karenina – Le donne e la passione”, una rilettura intensa e contemporanea del grande romanzo di Lev Tolstoj pubblicato nel 1877, presentata da Seven Cults. L’evento, a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura, si terrà giovedì 12 marzo con inizio alle ore 21. Lo spettacolo interroga il mondo emotivo che, spesso all’improvviso, travolge il vissuto individuale e sociale, irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario. Anna Karenina, personaggio apparentemente scontato ma profondamente enigmatico, trascina lo spettatore in un vortice esistenziale capace di coinvolgere un intero contesto sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In occasione del Giorno della Memoria, il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita lo spettacolo “Un autunno d’agosto”, tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini.

Anna Karenina, distruttrice di mondi: la riscrittura di Luca De FuscoNel buio che si accende lentamente sulla scena, tra i tagli di luce che definiscono presenze, assenze e derive interiori, si consuma il destino personale e universale di Anna Karenina. La nuova regia ... exibart.com

Sabato 21 febbraio ore 21:00 Teatro Yves Montand Monsummano Terme. "ANNA KARENINA" ci interroga sul mondo emotivo che travolge inaspettatamente il vissuto individuale e sociale irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario. Un perso facebook