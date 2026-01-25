Un autunno d’agosto Gli eccidi al Mario Spina

In occasione del Giorno della Memoria, il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita lo spettacolo “Un autunno d’agosto”, tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini. L’evento, in scena lunedì 26 gennaio, vede la regia di Luisa Cattaneo e la partecipazione di Gabriele Giaffreda, ed è prodotto da Officine della Cultura e Primera. Un’occasione per riflettere su temi di memoria e storia attraverso una rappresentazione artistica significativa.

In occasione del Giorno della Memoria, domani lunedì 26 gennaio, al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, andrà in scena “ Un autunno d’agosto ”, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini, con Luisa Cattaneo, che firma anche la regia, e Gabriele Giaffreda, prodotto da Officine della Cultura e Primera. Lo spettacolo racconta l’ eccidio di San Terenzo Monti del 1944, una tra le pagine meno conosciute, e tra le più dolorose, della storia italiana, con l’intento di restituire dignità e memoria agli ultimi, vittime innocenti della violenza nazi-fascista. Le musiche originali di Luca Roccia Baldini, eseguite dal vivo da Madoka Funatsu alla fisarmonica, accompagnano il racconto e ne amplificano la forza emotiva, rievocando anche il suono di quell’organetto che, secondo le testimonianze, accompagnò tragicamente le vittime nel momento dell’esecuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un autunno d’agosto. Gli eccidi al Mario Spina The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026Il 1° gennaio 2026, il Castiglion Fiorentino apre l’anno con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, giunto alla sua 29ª edizione. Leggi anche: The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Un autunno d’agosto. Gli eccidi al Mario Spina; Un autunno d’agosto: Castiglion Fiorentino ricorda l’eccidio di San Terenzo Monti; Le stelle della danza, gran gala al Petrarca. Ca-Mu: ArkAttak Cello Orchestra. Santucce: Fabbroni sul caso Garlasco; Che tempo fa. Qui Liguria. Il 2025 è stato incostante e molto piovoso. Un autunno d’agosto. Gli eccidi al Mario SpinaIn occasione del Giorno della Memoria, domani lunedì 26 gennaio, al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, andrà in ... lanazione.it Un autunno d’agosto: Castiglion Fiorentino ricorda l’eccidio di San Terenzo MontiLunedì 26 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda saranno i protagonisti dello spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Agnese Pini ... msn.com Il Parco Archeologico di Pompei non ha dubbi: il Vesuvio ha distrutto Pompei ad agosto, non in autunno. Secondo gli esperti, bisogna fare riferimento alla data indicata da Plinio il Giovane: il 24 agosto del 79 d. C. Nonostante questo, il dibattito sulla data esatt facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.