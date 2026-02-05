Milano-Cortina 2026 Hofer a un passo dalla vetta | ottima seconda prova nel singolo femminile di slittino

Verena Hofer si avvicina alla vetta nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Cortina. Nella seconda prova cronometrata, la slittista italiana ha migliorato i tempi rispetto alla prima manche, posizionandosi vicino alle prime. La sua prestazione rafforza le possibilità dell’Italia di puntare a risultati importanti in questa disciplina.

Le atlete italiane si confermano competitive, con due tricolori nei primi cinque posti della classifica provvisoria, proprio come nella prova della mattinata. Nella seconda Sun cronometrata sul tracciato ampezzano, la lettone Elina Bota ha ottenuto il miglior tempo con 53.541 secondi, ma alle sue spalle si è sviluppata una serata battaglia per le posizioni più alte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si è svolta la seconda prova di slittino sul tracciato Eugenio Monti.

A Cortina d’Ampezzo, Verena Hofer si avvicina alla vetta nella seconda prova dello slittino alle Olimpiadi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia l’avventura di Verena Hofer; Lukas Hofer, il cerchio che si chiude ad Anterselva: dalle prime gare da bambino alle Olimpiadi di casa; Milano Cortina. Ecco l'Italia Team: 196 atleti convocati, spedizione da record; Biathlon – I 10 convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Slittino, risultati e classifica prove di oggi singolo femminile: Robatscher e Hofer stupisconoIniziano anche per il singolo femminile dello slittino le prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella prima discesa chiude ... oasport.it

Slittino, Verena Hofer vicinissima alla vetta nella seconda prova alle OlimpiadiSeconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo per il singolo femminile di slittino. Brillano ancora le azzurre alle Olimpiadi: ... oasport.it

Milano-Cortina, acceso il braciere olimpico in piazza Duomo: VIDEO facebook

#MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com