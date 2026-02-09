Andrea Gios loda le azzurre dell’hockey | La qualificazione ai quarti vale come un oro in un’altra disciplina

Andrea Gios elogia le azzurre dell’hockey su ghiaccio: “La qualificazione ai quarti vale come un oro in un’altra disciplina”. La Nazionale italiana ha scritto due pagine di storia in soli quattro giorni. Giovedì scorso, le ragazze hanno battuto la Francia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, conquistando la loro prima vittoria in un’Olimpiade.

Due pagine di storie scritte in appena quattro giorni. Giovedì scorso la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha battuto la Francia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mettendo così a referto la prima vittoria in una rassegna a cinque cerchi. Nella giornata odierna la squadra allenata dal CT Eric Bouchard si è superata ulteriormente, regolando il Giappone e staccando per la prima volta assoluta il pass per i quarti di finale di una competizione olimpica. Un risultato straordinario voluto, cercato e trovato dopo un lunghissimo quanto proficuo lavoro lungo quattro anni che ha gettato le basi non soltanto per i Giochi di casa, ma anche (e soprattutto) per il futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia batte il Giappone 3-2 e si qualifica ai quarti di finale dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi.

