Anche all' Epifania autovelox accesi per i controlli sulle Statali | dove e quando

Con l'Epifania, i controlli con autovelox continuano sulle strade statali lombarde. La Polizia Stradale effettua monitoraggi regolari per garantire la sicurezza stradale, verificando il rispetto dei limiti di velocità e prevenendo comportamenti rischiosi. È importante rispettare le norme vigenti per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Di seguito, le principali aree e orari di controllo previsti.

Con l'inizio del nuovo anno non si fermano i controlli sulle Statali lombarde. La Polizia Stradale utilizza gli autovelox al fine di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 6 gennaio 2026 e domenica 11 2026.

Autovelox e telelaser delle pattuglie del Comando di via del Pontiere saranno regolarmente in servizio anche nella settimana dell'Epifania

