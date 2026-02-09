Amici 25 esclusioni shock nella puntata dell’8 febbraio | il web insorge contro le scelte dei professori
Nella puntata di domenica 8 febbraio, i professori di Amici 25 hanno fatto delle scelte che hanno lasciato il pubblico senza parole. Diverse esclusioni hanno scatenato proteste e polemiche sui social, dove i fan si sono divisi tra chi difendeva le decisioni e chi invece gridava allo scandalo. La serata si è conclusa con molte reazioni, tra delusione e rabbia, mentre i telespettatori commentano ancora le esclusioni che hanno preso tutti di sorpresa.
La puntata di Amici 25 andata in onda domenica 8 febbraio 2026 ha lasciato il pubblico di Canale 5 sorpreso e, in molti casi, profondamente contrariato. Fin dalle prime immagini è apparso evidente un dettaglio impossibile da ignorare: la classe era quasi dimezzata. In studio mancavano numerosi allievi, esclusi dalla puntata e quindi dalle gare di canto e di ballo. Una decisione presa dai professori, legata a precise motivazioni interne al programma, che ha però sollevato un vero e proprio polverone sul web. Almeno un allievo per ogni squadra è stato lasciato fuori, per un totale di sei concorrenti esclusi proprio nel momento più delicato del percorso.
