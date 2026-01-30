Nella puntata di domenica 1 febbraio di Amici 25, gli studenti si sfidano tra prove di danza e canto. Un’allieva lascia la scuola tra lacrime, mentre un nuovo talento entra in squadra. La tensione sale e gli spettatori restano incollati davanti alla tv.

Tra sfide serrate, passi di danza e performance canore, la scuola di Amici 25 accoglie un nuovo talento mentre un'allieva lascia la competizione tra lacrime e applausi: ecco cosa vedremo domenica 1 febbraio. Oggi, 30 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 1 febbraio. Ospiti musicali del talent show di Maria De Filippi saranno Giorgia, l'ex allievo Petit e Mimi. La puntata, che vedremo è stata ricca di tensione, soprattutto per la categoria danza, che ha visto un addio inaspettato e un nuovo ingresso nella scuola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in programma domenica 11 gennaio 2026 su Canale5.

