W ake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la leggendaria Glenn Close presenta il nuovo film disponibile su Netflix. In questa intervista esclusiva, l’attrice racconta la sua esperienza nel cast stellare del terzo capitolo della saga investigativa firmata da Rian Johnson. Daniel Craig torna a vestire i panni dell’astuto detective Benoit Blanc, pronto a risolvere un enigma ancora più intricato dei precedenti. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Glenn Close nel mondo di “Knives Out”: «Ecco perché questo cast è da paura» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attrice americana racconta l'emozione di far parte di uno dei gialli più amati degli ultimi anni

