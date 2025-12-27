L' attrice americana racconta l' emozione di far parte di uno dei gialli più amati degli ultimi anni
W ake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la leggendaria Glenn Close presenta il nuovo film disponibile su Netflix. In questa intervista esclusiva, l’attrice racconta la sua esperienza nel cast stellare del terzo capitolo della saga investigativa firmata da Rian Johnson. Daniel Craig torna a vestire i panni dell’astuto detective Benoit Blanc, pronto a risolvere un enigma ancora più intricato dei precedenti. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Glenn Close nel mondo di “Knives Out”: «Ecco perché questo cast è da paura» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Perché il OnePlus Watch Lite è uno degli smartwatch più riusciti degli ultimi anni
Leggi anche: Addio a Mauro Di Francesco, morto a 74 anni uno dei volti più amati della commedia italiana
Notting Hill, stasera 26 dicembre la commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant tra amore e ironia.
Mercoledì 2: sul set con Lady Gaga, Jenna Ortega racconta l’emozione di lavorare insieme - L'attrice protagonista della serie Netflix svela com'è stato lavorare con Lady Gaga nella seconda stagione, tra ammirazione e complicità sul set. movieplayer.it
Jennifer Lawrence racconta a Leonardo DiCaprio il suo primo lavoro: una finta 16enne super ricca per Mtv - Jennifer Lawrence ha raccontato a Leonardo DiCaprio come è diventata attrice. msn.com
L'attrice di "American Pie" Tara Reid: "Sono stata drogata in un hotel a Chicago" - Tara Reid, attrice nota per "American Pie", ha dichiarato di essere stata drogata mentre si trovava in un hotel della zona di Chicago. tgcom24.mediaset.it
#fotodelgiorno: L'attrice americana Louise Brooks nel 1929 fotografata da Eugene Robert Richee x.com
Una selezione esclusiva di look Elisabetta Franchi indossati da celebrities internazionali 1 La top model americana Karlie Kloss a New York con look #40 della collezione Fall–Winter 2025 2 L'Attrice, regista, scrittrice e produttrice spagnola Vanesa R - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.