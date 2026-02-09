Alla tenuta mercatese la presentazione delle proposte enogastronomiche per il 2026

Questa settimana a Tenuta Casali si svolge una presentazione importante. L’azienda vitivinicola di Mercato Saraceno ha mostrato le nuove proposte enoturistiche per il 2026, in collaborazione con altri partner locali. Si tratta di un passo avanti per promuovere il territorio e le sue eccellenze nel settore del vino e dell’agroalimentare.

Nell’ambito delle iniziative territoriali mirate a promuovere “Mercato Saraceno-Città del Vino”, mercoledì 18 febbraio è in programma a Tenuta Casali la presentazione delle proposte enoturistiche per il 2026 messe a punto dall’azienda vitivinicola mercatese insieme ad alcuni partner territoriali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Mercato Saraceno Città del Vino Food and Wine: 2 giorni alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche campane Pubblicato oggi il "Bando cultura", per la presentazione di proposte di attività culturali per il 2026 È stato pubblicato oggi sul sito ufficiale del Comune di Ancona il Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mercato Saraceno Città del Vino La Promessa trame spagnole: Teresa torna alla tenuta insieme al marito MarceloUna vecchia conoscenza farà il suo ritorno all'interno de La Promessa nel corso delle nuove puntate in onda prossimamente sui teleschermi di Rete 4. Le trame spagnole della soap opera raccontano che ... it.blastingnews.com La Promessa Anticipazioni 2 gennaio 2026: Curro torna alla tenuta ma da servo!Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 gennaio 2026. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. Indice La Promessa Anticipazioni: Curro torna alla ... comingsoon.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.