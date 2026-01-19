Pubblicato oggi il Bando cultura per la presentazione di proposte di attività culturali per il 2026

ANCONA – Pubblicato quest'oggi sull'albo pretorio del Comune di Ancona il "Bando Cultura", ovvero la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di attività culturali per l'anno 2026, approvato in Giunta lo scorso dicembre su proposta dell'assessore alla Cultura Marta Paraventi.

Concorso al Ministero della Cultura: 577 funzionari, pubblicato il bando
È stato pubblicato il bando del concorso pubblico per 577 funzionari al Ministero della Cultura, disponibile sul Portale unico del Reclutamento. L'iniziativa, annunciata a Roma il 17 dicembre 2025, offre opportunità di inserimento nel settore culturale, con procedure di selezione aperte a candidati interessati a contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Vado Ligure, pubblicato il bando Spazio Solidale 2026 - È stato pubblicato venerdì sull’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure il bando relativo al Progetto “Spazio Solidale” per l’anno 2026, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale ... msn.com

