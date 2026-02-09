Alex Vinatzer che incubo! Terzultimo tempo in slalom | peggio di un non specialista e davanti a un carneade

Alex Vinatzer chiude il primo giro dello slalom di Milano Cortina 2026 in fondo alla classifica, con un tempo da non specialista. La sua performance lascia tutti sorpresi, considerando la sua abilità sulla neve. Dopo aver brillato nella discesa di Bormio, il suo risultato in questa fase rischia di compromettere la sua partecipazione alla gara. La sua giornata si è subito complicata, e i commenti non si sono fatti attendere.

Alex Vinatzer ha ereditato uno splendido testimone da Giovanni Franzoni nella combinata a squadre che ha animato la terza giornata dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il bresciano era stato splendido nella discesa libera disputata sulla pista Stelvio di Bormio e aveva firmato il miglior tempo, precedendo il trittico svizzero composto da Alexis Monney (secondo a 0.17), Marco Odermatt (terzo a 0.28) e Franjo Von Allmen (quarto a 0.42). La condizione era dunque ideale per andare a caccia di una medaglia, ma l’altoatesino ha disputato una prova di slalom decisamente sottotono e ben lontana dalle proprie potenzialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ad Val d'Isere, Alex Vinatzer ha effettuato una straordinaria rimonta nello slalom, passando dalla 25ª alla 4ª posizione.

