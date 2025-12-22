Alex Vinatzer che beffa! La top15 in slalom nella World Cup Starting List resta distante solo 4 punti dopo l’Alta Badia

22 dic 2025

La World Cup Starting List dello slalom speciale maschile è stata aggiornata al termine della gara odierna andata in scena in Alta Badia: nonostante il decimo posto centrato da Alex Vinatzer, l’azzurro dovrebbe partire fuori dai primi due gruppi di merito (i primi 15) nella prossima gara. L’italiano, infatti, è al sedicesimo posto, a soli 4 punti dal croato Samuel Kolega, 15°, e dovrà sperare che almeno uno dei 15 atleti che lo precedono non prenda parte alla prossima gara per rientrare nel secondo gruppo di merito ed avere un pettorale di gara più basso nella prima manche. Nello slalom, infatti, i primi 7 della World Cup Starting List (primo gruppo di merito) vengono sorteggiati con i pettorali dall’1 al 7, mentre gli atleti classificati dall’ottavo al quindicesimo posto  ricevono in sorte i numeri di partenza dall’8 al 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex Vinatzer, che beffa! La top15 in slalom nella World Cup Starting List resta distante solo 4 punti dopo l'Alta Badia

