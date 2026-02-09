Ale & Franz tornano a far ridere nel capoluogo friulano. Il duo sarà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 10 e 11 febbraio, portando in scena il loro nuovo spettacolo,

© Udine20.it - Ale & Franz in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. 10-11 febbraio 2026

