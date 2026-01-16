Il 16 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, VignaPR e FVG Music Live presentano il concerto del Barcelona Guitar Trio & Dance. Un appuntamento che segna l’inizio del 2026 dei grandi eventi musicali in Friuli Venezia Giulia, portando sul palco uno dei progetti più riconosciuti della musica iberica, capace di unire tecnica e sensibilità in un linguaggio universale apprezzato a livello internazionale.

VignaPR e FVG Music Live inaugurano il 2026 dei concerti e grandi eventi live in Friuli Venezia Giulia con il BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE, uno degli spettacoli più apprezzati del panorama musicale crossover, nonché uno dei progetti più apprezzati della musica iberica nel mondo – dall’Europa all’America Latina, fino all’Asia – che ha conquistato il pubblico e la critica grazie a un linguaggio universale, in cui la tecnica impeccabile si fonde con una profonda sensibilità artistica. Accompagnati dal percussionista Lucas Balbo e da José Manuel Álvarez & Carolina Morgado, due tra le più straordinarie realtà della danza flamenca contemporanea, le tre chitarre del BARCELONA GUITAR TRIO dialogano tra loro come voci di un’unica orchestra, creando paesaggi sonori di rara intensità, mentre la danza traduce in gesto la forza del compás, il battito vitale del flamenco. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE venerdì 16 gennaio live al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi anche: BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE il 16 gennaio 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi anche: Il Barcelona Guitar Trio & Dance per la prima volta in Italia sul palco del Nuovo di Udine

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Barcelona Guitar Trio & Dance debutta in Friuli Venezia Giulia al Teatro Nuovo Giovanni da Udine; concerti Barcelona Guitar Trio & Dance Archivi.

Vigna PR e FVG Music Live inaugurano il 2026 dei concerti e grandi eventi live in Friuli Venezia Giulia con il Barcelona Guitar Trio & Dance - facebook.com facebook