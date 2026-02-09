alberto prende a cuore la vicenda della giovane cantante ne rimane come stregato

Questa sera su Rai 1, alle 21.30, torna Cuori 3 e questa volta si soffermano sulla storia di Irma, la giovane cantante. Alberto, uno dei protagonisti, si interessa profondamente alla vicenda e sembra quasi stregato dalla sua storia. Si scopre che Irma aveva un grande amore per il manager musicale Filippo, con cui stava lavorando al suo primo album. Dopo la sua morte, però, si è ritrovata con un vuoto difficile da colmare.

N ella puntata di stasera di Cuori 3 (su Rai 1 alle 21.30) si scopre un po’ del passato di Irma, del suo amore infinito per il manager musicale Filippo con il quale stava realizzando il suo primo album, e di quanto vuoto le sia rimasto addosso dopo la sua morte. “Cuori 3”, Pilar Fogliati: «Racconto le donne che hanno lottato per noi» X Leggi anche › “Cuori 3”, riparte il medical drama su Rai 1. Delia e Alberto sono sposati e desiderano un figlio Alberto ha preso a cuore la vicenda della giovane cantante, è come se ne fosse rimasto stregato. E sembra che, proprio lui, sia l’unico a cui importa veramente della ragazza persa, che si dà all’alcol per il dolore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

Approfondimenti su Irma Filippo

Ultime notizie su Irma Filippo

