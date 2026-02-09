Albertini si racconta | Al Milan ho vissuto un’epoca gloriosa Con Ancelotti litigammo ora è tutto risolto

Demetrio Albertini rivela di aver vissuto una delle epoche più belle con il Milan. Ricorda i momenti di gloria, ma anche i scontri con Ancelotti, ora superati. L’ex centrocampista parla di ricordi, vittorie e di come siano cambiati i rapporti nel corso degli anni.

Albertini ha giocato 406 partite con la maglia del Milan dal 1989 al 2002, segnando 28 gol. Dopo la trafila nel settore giovanile, il 15 gennaio 1989, Arrigo Sacchi lo fa esordire in prima squadra all'età di 17 anni nella vittoria per 4-0 contro il Como. Demetrio venne poi mandato in prestito al Padova, da dove tornò un centrocampista quasi perfetto, tanto da meritarsi i complimenti del presidente Silvio Berlusconi. La vicinanza di campioni come Gullit e Rijkaard lo aiutò a diventare ben presto uno dei più grandi centrocampisti italiani di sempre. Durante una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport', Albertini è tornato a parlare dei suoi anni al Milan, tra ricordi, litigate e vittorie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Albertini rivela un retroscena sul suo addio al calcio: ricorda di avere litigato con Ancelotti a Barcellona, dove si sentiva trattato come un re.

Demetrio Albertini racconta il suo addio al calcio.

Albertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio». Le parole dell’ex MilanAlbertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio». Le parole dell’ex Milan Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertin ... calcionews24.com

Albertini: Litigai con Ancelotti, a Barcellona trattato da re. E quando Messi mi riconobbe e io... No!L'ex centrocampista, oggi dirigente per la Federazione, si racconta. Ho cercato di far vedere l’uomo, oltre che il giocatore. Nella finale di Usa '94 c'era chi si nascondeva per calciare il rigore, e ... gazzetta.it

ALBERTINI SI RACCONTA: "Io, Messi e quella magica notte a San Siro." L'ex metronomo del #Milan rivela tutto: La lite con Ancelotti ("Ho discusso con tutti!") Il mistero di USA '94: "C'era chi si nascondeva per non calciare i rigori..." L'incontro co x.com

Demetrio Albertini racconta un aneddoto sulla propria carriera. L'ex centrocampista della Nazionale ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nella finale del Mondiale 1994 persa ai rigori contro il Brasile avevo 22 anni e tutta la carriera davan facebook