Albertini si racconta | Al Milan ho vissuto un’epoca gloriosa Con Ancelotti litigammo ora è tutto risolto

Da pianetamilan.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Demetrio Albertini rivela di aver vissuto una delle epoche più belle con il Milan. Ricorda i momenti di gloria, ma anche i scontri con Ancelotti, ora superati. L’ex centrocampista parla di ricordi, vittorie e di come siano cambiati i rapporti nel corso degli anni.

Albertini ha giocato 406 partite con la maglia del Milan dal 1989 al 2002, segnando 28 gol. Dopo la trafila nel settore giovanile, il 15 gennaio 1989, Arrigo Sacchi lo fa esordire in prima squadra all'età di 17 anni nella vittoria per 4-0 contro il Como. Demetrio venne poi mandato in prestito al Padova, da dove tornò un centrocampista quasi perfetto, tanto da meritarsi i complimenti del presidente Silvio Berlusconi. La vicinanza di campioni come Gullit e Rijkaard lo aiutò a diventare ben presto uno dei più grandi centrocampisti italiani di sempre. Durante una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport', Albertini è tornato a parlare dei suoi anni al Milan, tra ricordi, litigate e vittorie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

albertini si racconta al milan ho vissuto un8217epoca gloriosa con ancelotti litigammo ora 232 tutto risolto

© Pianetamilan.it - Albertini si racconta: “Al Milan ho vissuto un’epoca gloriosa. Con Ancelotti litigammo, ora è tutto risolto”

Approfondimenti su Albertini Milan

Albertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio»

Albertini rivela un retroscena sul suo addio al calcio: ricorda di avere litigato con Ancelotti a Barcellona, dove si sentiva trattato come un re.

Albertini: «A Barcellona mi accolsero come un re, ma con Ancelotti litigai. Vi svelo il retroscena del mio addio al calcio»

Demetrio Albertini racconta il suo addio al calcio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

“Top 5 Goal Machines Under Carlo Ancelotti ”

Video “Top 5 Goal Machines Under Carlo Ancelotti ??”

Ultime notizie su Albertini Milan

Argomenti discussi: Allenatori senza panchina, si aggiorna la lista: i 50 nomi liberi più importanti.

albertini si racconta alAlbertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio». Le parole dell’ex MilanAlbertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio». Le parole dell’ex Milan Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertin ... calcionews24.com

albertini si racconta alAlbertini: Litigai con Ancelotti, a Barcellona trattato da re. E quando Messi mi riconobbe e io... No!L'ex centrocampista, oggi dirigente per la Federazione, si racconta. Ho cercato di far vedere l’uomo, oltre che il giocatore. Nella finale di Usa '94 c'era chi si nascondeva per calciare il rigore, e ... gazzetta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.