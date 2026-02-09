Albertini racconta | A Barcellona trattato da re litigai con Ancelotti Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio

Albertini rivela un retroscena sul suo addio al calcio: ricorda di avere litigato con Ancelotti a Barcellona, dove si sentiva trattato come un re. L’ex centrocampista spiega di aver avuto momenti di tensione e di aver deciso di lasciare il calcio in modo diverso da come aveva immaginato.

Albertini: «A Barcellona mi accolsero come un re, ma con Ancelotti litigai. Vi svelo il retroscena del mio addio al calcio»

Demetrio Albertini racconta il suo addio al calcio.

Albertini: Litigai con Ancelotti, a Barcellona trattato da re. E quando Messi mi riconobbe e io... No!L'ex centrocampista, oggi dirigente per la Federazione, si racconta. Ho cercato di far vedere l’uomo, oltre che il giocatore. Nella finale di Usa '94 c'era chi si nascondeva per calciare il rigore, e ... msn.com

Albertini: Uno del Milan e uno dell'Inter si nascosero dietro alla panchina per non tirare il rigore nella finale mondiale persa col Brasile. Che lite con Ancelotti, non ...L'ex centrocampista della Nazionale racconta la propria carriera tra Milan, Atletico Madrid, Lazio, Atalanta e Barcellona. msn.com

