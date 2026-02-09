Albertini racconta | A Barcellona trattato da re litigai con Ancelotti Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio

Albertini rivela un retroscena sul suo addio al calcio: ricorda di avere litigato con Ancelotti a Barcellona, dove si sentiva trattato come un re. L’ex centrocampista spiega di aver avuto momenti di tensione e di aver deciso di lasciare il calcio in modo diverso da come aveva immaginato.

Demetrio Albertini racconta il suo addio al calcio.

Albertini ricorda un litigio con Ancelotti a Barcellona e il trattamento da re che ricevette.

