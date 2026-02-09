Albertini racconta | A Barcellona trattato da re litigai con Ancelotti Ho un retroscena sul mio ritiro dal calcio
Albertini rivela un retroscena sul suo addio al calcio: ricorda di avere litigato con Ancelotti a Barcellona, dove si sentiva trattato come un re. L’ex centrocampista spiega di aver avuto momenti di tensione e di aver deciso di lasciare il calcio in modo diverso da come aveva immaginato.
Ghilardi Roma, chance col Cagliari e non solo: può scattare l’obbligo di riscatto! I dettagli Sassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Ecco cosa è successo a gennaio con Muharemovic» Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Ghilardi Roma, chance col Cagliari e non solo: può scattare l’obbligo di riscatto! I dettagli Moviola Sassuolo Inter, c’era fuorigioco di Thuram prima del gol di Bisseck? Dubbi sul var, il giudizio dei giornali Juve, Kalulu è il bomber che non ti aspetti! Il pari con la Lazio e i numeri della svolta: il francese è l’uomo in più per Spalletti Moviola Juve Lazio, Guida bocciato: il contatto Gila-Cabal fa discutere! Il caso che divide i tifosi Albertini racconta: «A Barcellona trattato da re, litigai con Ancelotti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Albertini Ritiro
Albertini: «A Barcellona mi accolsero come un re, ma con Ancelotti litigai. Vi svelo il retroscena del mio addio al calcio»
Demetrio Albertini racconta il suo addio al calcio.
Albertini: "Litigai con Ancelotti, a Barcellona trattato da re. E quando Messi mi riconobbe e io... No!"
Albertini ricorda un litigio con Ancelotti a Barcellona e il trattamento da re che ricevette.
Ultime notizie su Albertini Ritiro
Albertini: Litigai con Ancelotti, a Barcellona trattato da re. E quando Messi mi riconobbe e io... No!L'ex centrocampista, oggi dirigente per la Federazione, si racconta. Ho cercato di far vedere l’uomo, oltre che il giocatore. Nella finale di Usa '94 c'era chi si nascondeva per calciare il rigore, e ... msn.com
Albertini: Uno del Milan e uno dell'Inter si nascosero dietro alla panchina per non tirare il rigore nella finale mondiale persa col Brasile. Che lite con Ancelotti, non ...L'ex centrocampista della Nazionale racconta la propria carriera tra Milan, Atletico Madrid, Lazio, Atalanta e Barcellona. msn.com
Omaggio a Morricone - Ensemble Le Muse. . Il Maestro Andrea Albertini racconta un concerto che nasce da amore puro, passione e stima incondizionata: “ … ’.” @andreaalbertin facebook
Ex #Milan, #Albertini: «Vi racconto la mia carriera. I miei allenatori Ho discusso con tutti…» #MilanPress x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.