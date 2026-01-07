Pdurn trio concerto e storytelling per la rassegna Sounds & Stories

La rassegna Sounds & Stories, organizzata da Jazz’on Parma Orchestra, continua il suo percorso tra musica, narrazione e riflessione. Il prossimo appuntamento è con il Pdurn Trio, un concerto che unisce interpretazioni musicali e storytelling, offrendo un'occasione per ascoltare e condividere emozioni in un contesto intimo e raffinato. Un evento dedicato agli appassionati di musica jazz e alle storie che essa può raccontare.

PDuRN nasce dall'incontro tra Daniele Nasi (sax), Giancarlo Patris (contrabbasso) e Margherita Parenti (batteria), con l'idea iniziale di rileggere la.

