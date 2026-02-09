Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente. Secondo un rapporto di ManpowerGroup, entro il 2030 il 39% delle competenze richieste sul mercato del lavoro si trasformerà a causa dell’intelligenza artificiale. Molti lavoratori si trovano ora impreparati a questo salto, mentre le aziende devono adattarsi per stare al passo. La rivoluzione digitale è già in atto e richiede risposte rapide e concrete.

Il futuro del lavoro è già qui, e si chiama intelligenza artificiale. Un cambiamento epocale che, secondo un nuovo rapporto di ManpowerGroup, entro il 2030 modificherà il 39% delle competenze richieste, lasciando però una preoccupante metà della forza lavoro impreparata ad affrontare questa trasformazione. L'Italia, come molte altre nazioni, si trova di fronte a una sfida cruciale: riqualificare i propri lavoratori per garantire competitività e inclusione in un mercato del lavoro in rapida evoluzione. La rivoluzione digitale non è un evento futuro, ma una realtà in corso. Le aziende stanno già riprogettando i ruoli professionali per integrare l'intelligenza artificiale, creando "super team" ibridi composti da persone, algoritmi e collaboratori esterni.

Il settore dell'edilizia e delle infrastrutture affronta una crescente carenza di competenze.

39% of Jobs Will Change by 2030: Why Corporate Security Is an Illusion

Ai, entro il 2030 cambierà il 39% delle competenze, ma metà delle persone non fa formazioneIl report The human edge di Manpowergroup analizza le competenze necessarie per integrare le persone e l’intelligenza artificiale e le misure necessarie: la prima è la riqualificazione delle persone ... ilsole24ore.com

