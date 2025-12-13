Edilizia il grande buco nero delle competenze | servono fino a 271mila tecnici entro il 2029

Il settore dell'edilizia e delle infrastrutture affronta una crescente carenza di competenze. Entro il 2029, si stima che siano necessari tra 226mila e 271mila nuovi tecnici, evidenziando un gap formativo urgente e un'opportunità per colmare questa lacuna attraverso investimenti e politiche mirate.

Nei cinque anni che vanno dal 2024 al 2029, nella filiera delle costruzioni e delle infrastrutture sarebbero necessari tra i 226mila e i 271mila nuovi tecnici, con tassi di fabbisogno che vanno tra il 2,6% al 3,1%. E la carenza di personale specializzato rischia ora di farsi sentire anche in questo settore, dal momento che il sistema italiano non riesce a rispondere. Il fabbisogno di diplomati dell’Istituto tecnico Cat (Costruzioni Ambiente e Territorio) supera nettamente l’offerta, con una carenza annua stimata tra i 6mila e i 32mila. – Notizie. Notizie.com Edilizia, il grande buco nero delle competenze: servono fino a 271mila tecnici entro il 2029 - Nei cinque anni che vanno dal 2024 al 2029, nella filiera delle costruzioni e delle infrastrutture sarebbero necessari nuovi tecnici. notizie.com

