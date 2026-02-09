Ag Vergara | Si vergogni chi strumentalizza le sue parole

L’agente di Vergara risponde alle polemiche scatenate in queste ore. Mario Giuffredi difende il suo assistito e critica chi ha strumentalizzato le sue parole. Durante un’intervista a Radio CRC, Giuffredi ha detto che chi ha fatto polemica dovrebbe vergognarsi, sottolineando che le parole di Vergara sono state fraintese o estrapolate. La vicenda si accende, mentre i toni si fanno sempre più accesi.

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, è intervenuto a Radio CRC per parlare sui commenti delle ultime ore, per le dichiarazioni del suo assistito alla fine del match vinto contro il Genoa di De Rossi. «Io conosco Antonio Vergara da quando si trovava alla Primavera del Napoli. È un ragazzo che pensa a giocare e non simulare e creare problemi agli arbitri. È scorretto chi cerca di strumentalizzare le sue parole per addossare tutta la colpa degli errori a loro. A me mi nausea tutta la discussione sugli arbitri. Io non voglio giudicare l’operato degli arbitri che già fanno un lavoro molto complicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

