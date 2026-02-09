Fisco | gip Milano norma incerta sì ad archiviazione per ex amministratori Airbnb

La giudice di Milano ha deciso di archiviare il caso contro i tre ex amministratori di Airbnb, Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell. La decisione arriva dopo aver valutato che la norma fiscale applicata nella loro posizione è incerta. La procura e i difensori avevano chiesto di chiudere l’indagine, e il giudice ha dato loro ragione. Ora, i tre non dovranno più rispondere di reati fiscali legati alla loro gestione.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La giudice per le indagini preliminari di Milano Angela Minerva ha accolto la richiesta di archiviazione sostenuta da Procura e dalla difesa dei tre ex amministratori di Airbnb - Patrick Clarke Dermot, Mary Hassel Aisling e Killian Francis Pattwell - indagati per reati fiscali. Nei confronti del colosso della locazione, cha ha saldato il suo debito, era scattato il 6 novembre del 2023 un maxi sequestro per essersi sottratto "alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d'imposta)" di ritenute per oltre 779 milioni di euro, sui canoni di locazione breve nel periodo 2017-2021. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fisco: gip Milano, norma incerta, sì ad archiviazione per ex amministratori Airbnb Approfondimenti su Airbnb Amministratori Diatriba comunale ad Ardea, il GIP chiude il caso: archiviazione per la querela per diffamazione Il GIP di Ardea ha deciso di archiviare la querela per diffamazione, chiudendo così una disputa interna al Comune caratterizzata da tensioni e rapporti deteriorati. Ustica, il gip: “Anche il governo si pronunci sull’archiviazione” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Airbnb Amministratori Milano-Cortina, da Chigi immunità alla Fondazione: il Gip di Milano invia la norma alla ConsultaAdesso anche un giudice stronca la norma Salva-Olimpiadi. E sarà la Corte costituzionale a chiarire la legittimità dello sgambetto alla Procura di Milano del governo Meloni, che a giugno 2024, nel ... ilfattoquotidiano.it Olimpiadi Milano-Cortina, il gip: «Incostituzionale il decreto sulla Fondazione». Stop all'inchiesta in attesa della ConsultaLa gip di Milano Patrizia Nobile, come richiesto dalla Procura nei mesi scorsi, ha sollevato davanti alla Consulta la questione di «legittimità costituzionale» del decreto del Governo Meloni del 2024, ... ilmessaggero.it Milano: proteste contro l’ICE in Italia, referendum riforma giustizia, fisco e evasione: ne parliamo con #AldoCazzullo @FrancoBechis @gdcaiazza @gbarbacetto @Umberto_Rapetto @sandroiacometti #FedericoGeremicca #CarloDIppoliti @GianlucaTimpone x.com Podcast - 6 febbraio 2026 Mattarella agli atleti del Villaggio Olimpico: "Lo sport sia un veicolo di pace". Poi il Presidente ha ricevuto i Capi di Stato. JD Vance e Marco Rubio sono a Milano e oggi Meloni vede vicepresidente Usa. Il fisco scova 200mila facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.