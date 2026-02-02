Aeroitalia ottiene il bacino di voli per Alghero-Roma rafforzando la connettività del Nord Sardegna

Aeroitalia ha ottenuto ufficialmente il permesso di collegare Alghero a Roma Fiumicino. La compagnia aerea potrà now operare questa tratta, migliorando i collegamenti tra il Nord Sardegna e la capitale. La notizia arriva dopo mesi di attesa e rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza dell’aeroporto di Alghero e facilitare i viaggi dei pendolari e dei turisti.

Aeroitalia ha ottenuto l’assegnazione provvisoria del collegamento aereo tra Alghero e Roma Fiumicino, in un’operazione che rafforza la continuità territoriale per il Nord Sardegna. Il vettore nazionale si è imposto nella gara per il servizio pubblico di trasporto aereo su questa rotta, con un punteggio complessivo di 58 punti, frutto di una valutazione tecnica di 38 e di un’offerta economica di 20. Il servizio, che coprirà il periodo dal 29 marzo 2026 al 24 marzo 2029, è stato definito in regime di oneri di servizio pubblico, con la Regione Sardegna che ha previsto una compensazione massima di circa 37,7 milioni di euro per lo scalo algherese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

