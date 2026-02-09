Addio alla Juve via un senatore | Se non sei adatto non ci puoi giocare

La Juventus ha annunciato l’uscita di un senatore dalla rosa. La scelta arriva proprio mentre la squadra pareggia contro la Lazio. Il giocatore ha spiegato che se non sei adatto, non puoi giocare. La decisione sorprende i tifosi e cambia gli equilibri in vista delle prossime partite.

Annuncio importante in casa Juve proprio nelle ore in cui i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio: tutti i dettagli. Solo un pareggio contro la Lazio, anche se in rimonta, e il rischio di essere ripresa dalla Roma al quarto posto in classifica. C’è grandissima delusione in casa Juve il giorno dopo il 2-2 con la Lazio di Sarri: i bianconeri hanno avuto una serie infinita di occasioni per vincere la gara, ma c’è stata troppa imprecisione negli ultimi metri. Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it La difesa è apparsa meno precisa del solito, con Cambiaso e Di Gregorio che hanno sulla coscienza il gol del momentaneo 2-0 messo a segno Isaksen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

