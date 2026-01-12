Prima palancola al canale dei Navicelli Il sindaco Conti | Un momento storico

Oggi si segnala l'inizio dei lavori di palancolatura sul Canale dei Navicelli, un intervento che rappresenta un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture locali. Il sindaco Conti ha sottolineato come questa fase segni un momento significativo per lo sviluppo della zona, contribuendo alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio. L'intervento mira a migliorare la funzionalità e la sicurezza del canale, favorendo future attività di interesse pubblico e commerciale.

PISA – "Oggi è una data importante perché segna l'avvio concreto dei lavori di palancolatura lungo il Canale dei Navicelli. Un passaggio fondamentale, reso possibile grazie a un emendamento approvato nel 2024, che ha consentito di portare sul canale 30 milioni di euro complessivi per questa infrastruttura strategica ". Lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti a margine della cerimonia di posa della prima palancola, simbolico via ai lavori. "Parliamo di un investimento articolato su tre anni – prosegue Conti –: 10 milioni nel 2024, che corrispondono ai lavori avviati oggi, 10 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026. «La posa della prima palancola – conclude Conti – non è solo l'inizio di un cantiere, ma la conferma di una visione: Pisa investe su lavoro, infrastrutture e competitività.

