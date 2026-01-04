Ha un tumore ovarico di circa 6 kg ma non se ne accorge | 69enne salva a Natale grazie all' eccellenza dei medici torinesi

Una donna di 69 anni, Anna, ha affrontato un intervento chirurgico complesso per rimuovere un tumore ovarico di circa sei chili. Grazie all’eccellenza dei medici torinesi, è riuscita a salvarsi e a trascorrere il Natale in salute. L’intervento, durato sei ore, è stato definito dai medici “normalmente eccezionale”, dimostrando l’importanza di un’assistenza medica specializzata nei casi complessi.

Intervento Chirurgico Efficace: Donna Sconfigge un Tumore Ovarico di Sei Chili - Un intervento chirurgico innovativo ha salvato la vita a una donna di 69 anni affetta da un tumore ovarico di sei chili. tuobenessere.it

Tumore all’ovaio grande come due gemelli, donna salvata a Torino - Il complesso intervento a poche ore dal Natale, rimosso un tumore di 6 kg alla Città della Salute ... lapresse.it

L'uso dell'IA per ridurre le diagnosi tardive di tumore ovarico. Sperimentazione in Fvg. Riccardi: 'Piattaforma OvAi si candida a modello nazionale' #ANSA - facebook.com facebook

Ridurre le diagnosi tardive di tumore ovarico grazie all’intelligenza artificiale: è l’obiettivo della sperimentazione della piattaforma OvAi di SynDiag avviata all’Asufc. “Sarà – così @Riccardi_FVG – la prima piattaforma di IA implementata su scala Fvg” tinyurl.c x.com

