Ha un tumore ovarico di circa 6 kg ma non se ne accorge | 69enne salva a Natale grazie all' eccellenza dei medici torinesi
Una donna di 69 anni, Anna, ha affrontato un intervento chirurgico complesso per rimuovere un tumore ovarico di circa sei chili. Grazie all’eccellenza dei medici torinesi, è riuscita a salvarsi e a trascorrere il Natale in salute. L’intervento, durato sei ore, è stato definito dai medici “normalmente eccezionale”, dimostrando l’importanza di un’assistenza medica specializzata nei casi complessi.
È il 23 dicembre, manca poco al Natale, quando la 69enne Anna, nome di fantasia, entra in sala operatoria per un intervento che, sei ore dopo, verrà descritto dai medici stessi come “normalmente eccezionale”. Presa in carico dai professionisti del reparto di Chirurgia Ginecologica Mininvasiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salva
Leggi anche: “La macchina mi ha salvato la vita, se sono vivo é grazie a lei”: a un infarto mentre guida, la sua Tesla se ne accorge e guida da sola verso il pronto soccorso
Cancro al seno e ovaio ereditari, AIOM: “Servono test genetici per tutti, subito nei nuovi LEA”; Ricercatori del MIT sviluppano nuove nanoparticelle che stimolano il sistema immunitario ad attaccare il cancro ovarico; Chi sarà il sardo o la sarda del 2025? Le donne in testa, si vota sino al 6 gennaio.
A Torino salvata una donna con tumore ovarico di 6 chilogrammi - Non avvertiva dolore, ma aveva un tumore ovarico di dimensioni eccezionali, un diametro di circa 28 centimetri. ansa.it
Intervento Chirurgico Efficace: Donna Sconfigge un Tumore Ovarico di Sei Chili - Un intervento chirurgico innovativo ha salvato la vita a una donna di 69 anni affetta da un tumore ovarico di sei chili. tuobenessere.it
Tumore all’ovaio grande come due gemelli, donna salvata a Torino - Il complesso intervento a poche ore dal Natale, rimosso un tumore di 6 kg alla Città della Salute ... lapresse.it
L'uso dell'IA per ridurre le diagnosi tardive di tumore ovarico. Sperimentazione in Fvg. Riccardi: 'Piattaforma OvAi si candida a modello nazionale' #ANSA - facebook.com facebook
Ridurre le diagnosi tardive di tumore ovarico grazie all’intelligenza artificiale: è l’obiettivo della sperimentazione della piattaforma OvAi di SynDiag avviata all’Asufc. “Sarà – così @Riccardi_FVG – la prima piattaforma di IA implementata su scala Fvg” tinyurl.c x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.