Adani analizza il ruolo di Dimarco | Fa quasi il centravanti! Con lui…

Da internews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita, Adani ha commentato il ruolo di Dimarco, dicendo che si muove quasi come un centravanti. Ha osservato come l’esterno nerazzurro si spinga spesso in avanti, creando spazi e occasioni inaspettate. L’allenatore e i tifosi sono rimasti colpiti dalla sua versatilità in campo.

Inter News 24 Adani analizza il ruolo di Dimarco: «Fa quasi il centravanti! Con lui.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il dibattito calcistico italiano si infiamma nuovamente grazie alle parole di  Lele Adani, ex difensore e oggi tra i più influenti comunicatori sportivi. Nel corso dell’ultimo appuntamento in diretta su  Twitch  nel format “Viva el Futbol” con  Antonio Cassano  e  Nicola Ventola  (fonte ufficiale delle dichiarazioni), l’opinionista ha voluto accendere i riflettori su una delle stelle più brillanti della  formazione meneghina:  Federico Dimarco. L’evoluzione di un fuoriclasse: il giudizio di Adani. 🔗 Leggi su Internews24.com

adani analizza il ruolo di dimarco fa quasi il centravanti con lui8230

© Internews24.com - Adani analizza il ruolo di Dimarco: «Fa quasi il centravanti! Con lui…»

Approfondimenti su Adani Dimarco

Adani ci ricasca su Pio Esposito: sono quasi tutti d’accordo con lui

Sabatini analizza: «Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo. Ma attenzione anche a lui, può diventare la sorpresa di Spalletti»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.