Adani analizza il ruolo di Dimarco | Fa quasi il centravanti! Con lui…

Durante la partita, Adani ha commentato il ruolo di Dimarco, dicendo che si muove quasi come un centravanti. Ha osservato come l’esterno nerazzurro si spinga spesso in avanti, creando spazi e occasioni inaspettate. L’allenatore e i tifosi sono rimasti colpiti dalla sua versatilità in campo.

