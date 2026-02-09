Adani analizza il ruolo di Dimarco | Fa quasi il centravanti! Con lui…
Durante la partita, Adani ha commentato il ruolo di Dimarco, dicendo che si muove quasi come un centravanti. Ha osservato come l’esterno nerazzurro si spinga spesso in avanti, creando spazi e occasioni inaspettate. L’allenatore e i tifosi sono rimasti colpiti dalla sua versatilità in campo.
Inter News 24 Adani analizza il ruolo di Dimarco: «Fa quasi il centravanti! Con lui.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il dibattito calcistico italiano si infiamma nuovamente grazie alle parole di Lele Adani, ex difensore e oggi tra i più influenti comunicatori sportivi. Nel corso dell’ultimo appuntamento in diretta su Twitch nel format “Viva el Futbol” con Antonio Cassano e Nicola Ventola (fonte ufficiale delle dichiarazioni), l’opinionista ha voluto accendere i riflettori su una delle stelle più brillanti della formazione meneghina: Federico Dimarco. L’evoluzione di un fuoriclasse: il giudizio di Adani. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Adani Dimarco
Adani ci ricasca su Pio Esposito: sono quasi tutti d’accordo con lui
Sabatini analizza: «Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo. Ma attenzione anche a lui, può diventare la sorpresa di Spalletti»
Lele Adani analizza Como-Milan e non ha dubbi: la squadra di Fabregas ha dominato sul piano del gioco. Viva El Futbol x.com
IL RITORNO DI ANTONIO CASSANO A BARI. IERI SERA AL TEATRO TEAM CON IL TAK SPORTIVO "VIVA EL TOUR" CON NICOLA VENTOLA E LELE ADANI. LE SUE PAROLE: "SONO UN RAGAZZO DI BARI VECCHIA" L'intervista di Vincenzo Murgolo facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.