Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento. La  vittoria in rimonta  per  3-2  della  Juventus  contro il  BodøGlimt  nel  gelo della Norvegia  non ha solo garantito i  tre punti  vitali in  Champions League, ma ha anche fornito  risposte chiare  sul  futuro  del club.  Sandro Sabatini, sul suo canale  YouTube, ha analizzato l’incontro, individuando in  Kenan Yildiz  l’elemento capace di  stravolgere  le  prospettive bianconere. Il fenomeno Yildiz e la svolta dopo l’intervallo. Sabatini  ha sottolineato il  netto contrasto  tra l’ impresentabile Juventus  del  primo tempo  (quando  Yildiz  era in panchina) e la  squadra trasformata  della ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sabatini analizza: «Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo. Ma attenzione anche a lui, può diventare la sorpresa di Spalletti»

