Sabatini analizza | Se Yildiz fa il fenomeno per la Juventus cambia il mondo Ma attenzione anche a lui può diventare la sorpresa di Spalletti
. Il commento. La vittoria in rimonta per 3-2 della Juventus contro il BodøGlimt nel gelo della Norvegia non ha solo garantito i tre punti vitali in Champions League, ma ha anche fornito risposte chiare sul futuro del club. Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha analizzato l’incontro, individuando in Kenan Yildiz l’elemento capace di stravolgere le prospettive bianconere. Il fenomeno Yildiz e la svolta dopo l’intervallo. Sabatini ha sottolineato il netto contrasto tra l’ impresentabile Juventus del primo tempo (quando Yildiz era in panchina) e la squadra trasformata della ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
