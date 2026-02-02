Afragola chiuse le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro | esclusa l’aggravante della crudeltà

La procura di Napoli ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola. Gli investigatori hanno escluso l’aggravante della crudeltà, ma per il 19enne ex fidanzato della ragazza resta l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La notizia apre ora la strada al processo, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.

Per l’ex fidanzato 19enne della ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola, resta l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La Procura di Napoli Nord non contesta la crudeltà, inizialmente ipotizzata. La Procura di Napoli Nord ha concluso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, oggi 19enne, reo confesso. Al termine dell’inchiesta coordinata dall’ufficio diretto dal neo procuratore Domenico Airoma, al giovane viene contestato l’omicidio volontario pluriaggravato. Le aggravanti formalizzate riguardano la minore età della vittima, il fatto che il delitto sia stato commesso ai danni di una persona con la quale l’indagato aveva avuto una relazione, l’aver approfittato di un luogo abbandonato, circostanza che avrebbe impedito a Martina di chiedere aiuto, oltre ai motivi abietti e futili. 🔗 Leggi su 2anews.it

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni di Afragola.

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni trovata morta il 26 maggio 2025 in un edificio abbandonato di Afragola.

