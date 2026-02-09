Abramo Canka lascia Virtus Bologna e si trasferisce in prestito a Roseto. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento, che durerà fino a fine stagione. Il giovane giocatore avrà così l’occasione di accumulare minuti in campo e crescere in una nuova realtà.

Virtus pallacanestro bologna annuncia di aver raggiunto un accordo con pallacanestro roseto per la cessione a titolo temporaneo di Abramo Canka. Il giocatore si trasferisce a Roseto la formula del prestito fino alla fine della stagione 20252026. La società bolognese ringrazia Abramo per lo spirito e la dedizione dimostrati e gli augura le migliori fortune per la seconda parte della stagione. L’accordo è stato formalizzato tra Virtus Bologna e Roseto, con la cessione che assume valore temporaneo e la permanenza del giocatore in nuova realtà sportiva fino al termine della stagione. L’esito dell’operazione è finalizzato a offrire opportunità di crescita e minutaggio, mantenendo invariata la cornice contrattuale e l’impegno professionale delle parti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Abramo Canka lascia la Virtus Bologna per un prestito a Roseto

Approfondimenti su Abramo Canka

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Abramo Canka

Argomenti discussi: VIRTUS BOLOGNA, MERCATO ANCHE IN USCITA CON ABRAMO CANKA TRA A E A2; Roseto, campo squalificato. E scatta l’operazione Canka; Rumors, la Pallacanestro Roseto si avvicina ad Abramo Canka; Mercato: Virtus Bologna, Abramo Canka in uscita. Opzione Roseto in A2.

, Virtus Bologna: Abramo Canka ceduto in prestito a Roseto in A2Si registra un'uscita in casa Virtus Pallacanestro Bologna: confermando quanto anticipato negli scorsi giorni, il club ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la ... pianetabasket.com

: Virtus Bologna, Abramo Canka in uscita. Opzione Roseto in A2La Virtus Bologna è sul mercato alla ricerca di un esterno dopo la partenza di Brandon Taylor e l'infortunio di Alessandro Pajola. Ma intanto è prossima ... pianetabasket.com

VIRTUS BOLOGNA , MERCATO ANCHE IN USCITA CON ABRAMO CANKA TRA A E A2 Mercato in movimento per la : possibile uscita di alla ricerca di più spazio tra e 2 . Quali squadre si m facebook

Mercato: Virtus Bologna, Abramo Canka in uscita. Opzione Roseto in A2 #LBASerieA | #pianetabasket x.com