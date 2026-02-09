A Tavagnasco parcheggio selvaggio che blocca anche le ambulanze il Comune mette transenne e invita i cittadini a fotografare i trasgressori
Il Comune di Tavagnasco prende di mira il parcheggio selvaggio in piazza Burnel. Da tempo, le auto parcheggiano di notte, bloccando anche le ambulanze. Per risolvere il problema, l’amministrazione ha messo delle transenne e invita i cittadini a scattare foto ai trasgressori. La situazione si fa sempre più critica, e ora il Comune si impegna a far rispettare le regole.
Il Comune di Tavagnasco dichiara guerra al parcheggio selvaggio. In particolare, in piazza Burnel “da molto tempo lo spazio di manovra dei mezzi viene utilizzato come parcheggio notturno”, spiega l'amministrazione comunale con un post, in cui viene riportato anche l'episodio di un'ambulanza.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Tavagnasco Parcheggio
Ingerisce acido muriatico e i soccorsi ritardano. La denuncia: "Poche ambulanze. Gestione che mette a rischio la vita dei cittadini"
Il 4 gennaio a Ercolano, un individuo ha ingerito acido muriatico in un tentativo di autolesione.
'Parcheggio selvaggio' ai Bagni di Nerone, il Comune punta sulle multe. Bruni (PD): "Aumentare i bus"
Ultime notizie su Tavagnasco Parcheggio
Argomenti discussi: Tavagnasco, ambulanza bloccata da un furgone. Ora transenne e tolleranza zero.
Gallipoli: parcheggio selvaggio al Canneto, più di 700 interventi e 500 multeIl tempo e le stagioni scorrono, ma a Gallipoli c’è un’abitudine che resta immobile e che si tramanda da padre in figlio: il parcheggio selvaggio sulla banchina del seno ... quotidianodipuglia.it
Sosta selvaggia a Tavagnasco! Piazza Burnel, pensata per agevolare il traffico e i mezzi di soccorso, è sotto assedio di parcheggi indisciplinati. Il Comune invita a fotografare i trasgressori per multarli. Cosa ne pensate Leggete l'articolo completo su @qu facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.