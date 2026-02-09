A Tavagnasco parcheggio selvaggio che blocca anche le ambulanze il Comune mette transenne e invita i cittadini a fotografare i trasgressori

Il Comune di Tavagnasco prende di mira il parcheggio selvaggio in piazza Burnel. Da tempo, le auto parcheggiano di notte, bloccando anche le ambulanze. Per risolvere il problema, l’amministrazione ha messo delle transenne e invita i cittadini a scattare foto ai trasgressori. La situazione si fa sempre più critica, e ora il Comune si impegna a far rispettare le regole.

