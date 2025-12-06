Il cementificio e la morte del territorio | Sant' Andrea e Conza si ribellano
A Sant'Andrea di Conza, il paese che un anno fa era tra i finalisti per diventare Capitale della Cultura, si prepara una battaglia. Non quella tra chi difende un titolo vuoto, ma quella tra chi vuole preservare il proprio respiro e il proprio futuro, e chi invece pensa che si possano sacrificare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
È miseramente fallito il progetto “Terra istriana” pomposamente annunciato 25 anni fa, relativo alla costruzione di un complesso turistico nell’area dell’ex Cementificio di Umago: annullata la concessione dei terreni - facebook.com Vai su Facebook
Ivoriano scomparso, in un video la denuncia: "Nel cementificio c'è la morte" - Ripartono da un video postato su Facebook le indagini sulla scomparsa di Daouda Diane, l'ivoriano sparito il 2 luglio scorso, in circostanze misteriose, mentre si trovava al lavoro al cementificio Sgv ... ansa.it scrive