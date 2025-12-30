Vivreste mai in un grattacielo circolare? Ecco dove si trova il più grande del mondo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai mai immaginato di vivere in un grattacielo circolare? Scopri dove si trova il più grande al mondo e le sue caratteristiche. Questo edificio rappresenta un esempio unico di architettura moderna, combinando innovazione e funzionalità. Analizziamo le sue peculiarità e il contesto in cui si inserisce, offrendo un quadro chiaro e dettagliato per chi desidera conoscere questa straordinaria struttura.

Chi nasce tondo non può morire quadrato. È uno dei proverbi più utilizzati in assoluto, ma forse non può essere sfruttato “al contrario”. Dunque quello che nasce quadrato può diventare anche tondo? Sì se si guarda la Guangzhou Circle Mansion, il grattacielo circolare più grande del mondo. È il. 🔗 Leggi su Today.it

