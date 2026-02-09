Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si assegnano le medaglie nello slittino femminile. La gara si decide con le ultime due run, che si aggiungono alle prime due disputate oggi. Le azzurre sono in corsa per conquistare il podio, mentre gli spettatori aspettano di scoprire i risultati in diretta streaming.

Giornata decisiva per il singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani infatti si assegneranno le medaglie con la terza e quarta run che andranno a sommarsi alla prima e alla seconda che si svolgeranno oggi. In casa Italia grandi speranze per Verena Hofer che sembra a proprio agio sul budello di casa e può addirittura lanciarsi verso una top-5 che sarebbe clamorosa. Da seguire anche Sandra Robatscher. Favorite le tedesche, con Julia Taubitz su tutte, e le austriache. Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione e su Eurospoet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, azzurri in gara, streaming

Impresa olimpionicaaaaa Dominik riscrive la storia della discesa in slittino in queste olimpiadi Congratulazioni Campione #MilanoCortina2026 facebook

L'Italia dello slittino singolo è sul podio ai #Giochi di #MilanoCortina2026 con il bronzo dell'azzurro #DominikFischnaller #Carabinieri Bravissimo! Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, l'Italia ha vinto 5 medaglie in un solo giorno! x.com