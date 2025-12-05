C ’è un capo che mette tutte d’accordo quando le temperature scendono: l’ abito di lana. Perfetto per costruire outfit pratici ma ricercati, si conferma il migliore alleato di stile della stagione fredda. Ecco cinque look di tendenza a cui ispirarsi. Beige con la cintura Nel guardaroba di ogni fashionista non può mancare un abito in lana. Da elevare o rendere casual a seconda dell’occasione, a tutte le età. Leggi anche › Il vero capo passe-partout dell’Inverno 2025? Il vestito in lana, chic e versatile da mattina a sera Total black L’alternativa invernale al solito tailleur o all’accoppiata gonna e pullover è rappresentata dal vestito di lana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Morbido, caldo e sempre elegante: l’abito di lana è il cuore pulsante degli outfit più raffinati della stagione fredda