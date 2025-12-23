Pollini e Soles by Michelin una collaborazione esplosiva

Pollini e Soles by Michelin uniscono le loro competenze in una collaborazione che valorizza l’artigianalità e l’innovazione. Le suole Michelin, sviluppate esclusivamente da JV International, garantiscono comfort, resistenza e stabilità ad ogni passo. Questa partnership mira a offrire prodotti di alta qualità, pensati per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità, mantenendo un approccio sobrio e attento alle esigenze del consumatore.

Le suole Michelin, progettate in esclusiva da JV International, trasformano ogni passo in un'esperienza di comfort e stabilità. Ultraleggere con intersuola realizzata in EVA, presentano un battistrada con grip speciale che garantisce massima trazione, flessibilità e durabilità: per muoversi con sicurezza in ogni situazione, senza rinunciare allo stile. Intorno a questa tecnologia d'eccellenza, Pollini e Soles by Michelin hanno costruito tre versioni dal design ispirato al trail running, proposti nei colori bianco, nero e verde acqua, impreziositi da dettagli grafici termoadesivi e accenti in gros – grain arancio.

