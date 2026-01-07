Gli Usa sequestrano petroliera russa nel mar d' Irlanda | È sotto la nostra custodia L' ira di Mosca che invia navi | Azione illegale

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa nel mar d'Irlanda, dichiarando che è sotto la loro custodia. Mosca ha reagito definendo l'azione illegale, inviando navi militari come risposta. Contestualmente, la Guardia Costiera americana ha anche sequestrato una nave venezuelana nel Mar dei Caraibi, proseguendo il blocco delle esportazioni di petrolio venezuelano.

