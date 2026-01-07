Gli Usa sequestrano petroliera russa nel mar d' Irlanda | È sotto la nostra custodia L' ira di Mosca che invia navi | Azione illegale
Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa nel mar d'Irlanda, dichiarando che è sotto la loro custodia. Mosca ha reagito definendo l'azione illegale, inviando navi militari come risposta. Contestualmente, la Guardia Costiera americana ha anche sequestrato una nave venezuelana nel Mar dei Caraibi, proseguendo il blocco delle esportazioni di petrolio venezuelano.
La Guardia Costiera americana hanno sequestrato una petroliera russa a sud dell'Islanda e una seconda nave, venezuelana, nel Mar dei Caraibi: «Il blocco del petrolio venezuelano continua», ha detto Hegseth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Forze Usa sequestrano la petroliera russa «Marinera» nel mare d'Irlanda: «È sotto la nostra custodia». Ira di Mosca che invia navi
Leggi anche: Gli Usa sequestrano petroliera russa: "È sotto la nostra custodia". Ira di Mosca | "Controllo sul petrolio del Venezuela a tempo indefinito"
Mar d’Irlanda, gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera collegata ai traffici del Venezuela; Nave pedinata dagli Usa, giallo su bandiera russa dipinta sullo scafo; Venezuela, gli Usa sequestrano due petroliere. Mosca: «Illegale». Trump: a noi fino a 50 mln di barili di petrolio; Marinera, sequestro Usa e blocco sul Venezuela: Atlantico in fiamme.
Usa sequestrano petroliere: "Violate sanzioni". La Russia aveva dispiegato sottomarini scorta - Questa mattina, i siti open source di monitoraggio marittimo mostravano che la nave Marinera si trovava tra la Scozia e l'Islanda in direzione nord. msn.com
Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com
Gli Usa sequestrano una petroliera russa, poi un'altra legata al Venezuela: la Marinera inseguita per settimane e la "flotta oscura" - Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell'Atlantico. msn.com
Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: alta tensione nell'Atlantico e nei Caraibi x.com
Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un'altra petroliera Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.