Zona rossa ed evacuazioni | a Pianoro è il giorno del brillamento della bomba di guerra

Oggi a Pianoro si svolgono le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo statunitense risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La zona intorno a via Rodari 7 è stata evacuata e sono state adottate misure di sicurezza rigorose. Le autorità hanno comunicato che l’intervento si svolgerà questa mattina, con l’obiettivo di neutralizzare l’ordigno che, da oltre due mesi, è sotto osservazione. La popolazione è invitata a rispettare le indicazioni e a mantenere la calma durante le operazioni.

Domenica sono previste le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d'aereo di produzione statunitense, da 100 libbre (45 kg con circa 26 kg di tritolo), in pratica un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato lo scorso 12 gennaio in via Rodari 7, nel Comune di.

