Yildiz ora l' ingaggio è da top | la prima missione è portare la Juve in Champions

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz torna a disposizione e si prepara per la sfida contro la Lazio. Dopo aver smaltito il sovraccarico muscolare, il turco è pronto a scendere in campo dal primo minuto. La sua presenza può fare la differenza per portare la Juventus in Champions. La partita si avvicina e l’attaccante si candida a essere protagonista.

Dall’inchiostro al campo, ieri è cominciata la nuova era di Kenan Yildiz alla Juventus e da oggi il talento turco deve far parlare il campo e cantare il pallone. Basta discorsi sulla discrepanza tra ingaggio e ruolo in campo: il numero 10 occupa ora parecchio spazio salariale nel monte ingaggi bianconero e pertanto - nonostante l’età - è chiamato a portarsi la squadra sulle spalle per spingerla oltre le difficoltà e i propri limiti. Archiviata l’assenza in casa dell’Atalanta per l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì, Yildiz ha smaltito il sovraccarico muscolare all’adduttore sinistro ed è pronto per tornare al suo posto, lì a sinistra sulla linea della trequarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

