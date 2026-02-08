Yildiz torna a disposizione e si prepara per la sfida contro la Lazio. Dopo aver smaltito il sovraccarico muscolare, il turco è pronto a scendere in campo dal primo minuto. La sua presenza può fare la differenza per portare la Juventus in Champions. La partita si avvicina e l’attaccante si candida a essere protagonista.

Dall’inchiostro al campo, ieri è cominciata la nuova era di Kenan Yildiz alla Juventus e da oggi il talento turco deve far parlare il campo e cantare il pallone. Basta discorsi sulla discrepanza tra ingaggio e ruolo in campo: il numero 10 occupa ora parecchio spazio salariale nel monte ingaggi bianconero e pertanto - nonostante l’età - è chiamato a portarsi la squadra sulle spalle per spingerla oltre le difficoltà e i propri limiti. Archiviata l’assenza in casa dell’Atalanta per l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì, Yildiz ha smaltito il sovraccarico muscolare all’adduttore sinistro ed è pronto per tornare al suo posto, lì a sinistra sulla linea della trequarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, ora l'ingaggio è da top: la prima missione è portare la Juve in Champions

Approfondimenti su Yildiz Juventus

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz, blindando il talento turco con un contratto che vale 6 milioni di euro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Oltre allo stipendio top c'è il bonus di Elkann: ecco il nuovo contratto di Yildiz con la Juve; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; Yildiz-Juventus insieme fino al 2030, c'è l'accordo: cifre e dettagli; Yildiz rinnova con la Juventus, ufficiale il prolungamento del contratto: c'è l'annuncio, quanto guadagna e la nuova scadenza.

Yildiz, ora l'ingaggio è da top: la prima missione è portare la Juve in ChampionsIl turco ha smaltito il sovraccarico muscolare che lo ha tenuto fuori negli scorsi giorni ed è pronto a tornare dal primo minuto contro la Lazio ... gazzetta.it

Juventus, Yildiz torna titolare: pronto dopo l’assenza con l’AtalantaJuventus, Yildiz torna titolare: pronto dopo l’assenza con l’Atalanta Spalletti valuta Kelly e Conceiçao, restano due dubbi di formazione Dall’inchiostro al campo. tuttojuve.com

Romeo Agresti - #Yildiz ha firmato il rinnovo con la #Juventus: questo pomeriggio l'annuncio! Ecco le cifre del nuovo ingaggio... "Ormai manca solo l'ufficialità. Kenan Yildiz ha rinnovato con la Juventus, firmando un contratto fino al 2030 che lo met facebook

In conferenza stampa al fianco di #Spalletti e #Comolli, Yildiz ha espresso tutta la sua gioia Con un ingaggio da 6 milioni più bonus e un premio alla firma, #Yildiz diventerà il giocatore più pagato della rosa LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEW x.com