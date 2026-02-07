Due maratoneti si sfidano nel cross | gran duello tra Aouani e Crippa ad Alà dei Sardi c’è una campionessa olimpica

Domenica ad Alà dei Sardi si svolge il cross di campionato nazionale. Yeman Crippa e Iliass Aouani si sfidano in un duello che promette emozioni. I due maratoneti sono i principali protagonisti dell’evento, che richiama molti appassionati di corsa campestre. La gara si tiene in una giornata di sole e il pubblico si prepara a vedere un confronto serrato tra i due atleti di punta. Nel frattempo, c’è anche una campionessa olimpica tra i partecipanti, aggiungendo ulteriore interesse alla competizione.

Yeman Crippa e Iliass Aouani saranno le stelle più attese del Cross di Alà dei Sardi, uno degli eventi di riferimento nel calendario nazionale di corsa campestre che andrà in scena domenica 8 febbraio nella località sarda. Si preannuncia un duello serrato tra quelli che sono ormai maratoneti, entrambi al debutto in questa stagione dopo essere rientrati dal periodo di preparazione in Kenya (ai 2.400 metri s.l.m. di Iten, fondamentale per imbastire un 2026 che si spera fruttuoso). Aouani si presenta all'appuntamento con al collo la medaglia di bronzo conquistata nella Maratona degli ultimi Mondiali, mentre Crippa si ritirò nella rassegna iridata e spera di invertire la rotta nella nuova annata agonistica.

