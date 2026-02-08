Voce ai ragazzi nasce Radio Tasso E la scuola diventa una redazione

Alla scuola Tasso di Ferrara nasce Radio Tasso, una radio gestita dagli studenti. La scuola si trasforma in una vera e propria redazione, con i ragazzi che raccontano le loro storie e ascoltano le notizie dall’Europa. È un modo per coinvolgere i giovani e farli diventare protagonisti del loro percorso scolastico.

Alla scuola Tasso di Ferrara un'offerta formativa che guarda all'Europa e dà voce agli studenti. Nasce Radio Tasso. All'istituto comprensivo Govoni l' innovazione educativa si traduce in un percorso formativo orientato allo sviluppo delle competenze del XXI secolo. "La secondaria di primo grado Torquato Tasso – dice Anna Tataranni, la dirigente scolastica – è un ambiente accogliente, capace di integrare lo studio delle discipline con una ricca proposta laboratoriale, pensata per valorizzare i talenti. Accanto alla didattica curricolare, l'Istituto propone laboratori teatrali, percorsi linguistici extracurricolari e progetti nell'ambito di Erasmus+.

