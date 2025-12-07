Siamo in contatto con le autorità per proteggere i ragazzi Minacce ai calciatori della Fiorentina la società alza la voce

Firenze, 7 dicembre 2025 – A Dodo hanno persino augurato la morte dei figli, tanto da indurre la moglie a denunciare tutto pubblicamente. Per questo la Fiorentina è scesa in campo a sostegno dei propri tesserati, diramando un duro comunicato con il quale mette nel mirino quelle persone che al termine della partita di ieri, persa 3-1 in casa del Sassuolo, hanno bersagliato i giocatori sui social con minacce e insulti. Fiorentina, il ds Goretti: "I tifosi hanno risposto, noi no. Vietato retrocedere, servono scelte drastiche" Piena solidarietà ai calciatori. Alcuni calciatori si sarebbero già mossi con le autorità competenti, una scelta che il club sposa e sostiene con forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

