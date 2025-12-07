Firenze morto con lo scooter in via Circondaria | indagini su lite prima dello scontro Si cerca un uomo
Sono in corso le indagini della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Firenze nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 in cui ha perso la vita Daniele Caprara, 58 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
I delitti del Mostro di Firenze. Il medico morto due volte: un mistero lungo 40 anni
È morto Maurizio Falciani, pompiere eroe della Costa Concordia. Fatale incidente d’auto a Firenze dopo un malore
Morto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi ed ex colonna dell’Ansa di Firenze. Cordoglio di giornalisti e politica
Scontro fra scooter e auto: un morto a Firenze dlvr.it/TPg6qH #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Dopo aver consumato marijuana legale, acquistata regolarmente in un negozio a Firenze, è avvenuta la tragedia Il 23enne, attorno a mezzanotte, si è lanciato dal secondo piano ed è morto - facebook.com Vai su Facebook
Scontro fra scooter e auto: un morto a Firenze - Vittima un 58enne a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. Scrive msn.com
Firenze, muore uno scooterista nell’incidente: scontro frontale con un’auto - La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire i soccorsi e quindi ... Da msn.com