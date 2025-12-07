Firenze morto con lo scooter in via Circondaria | indagini su lite prima dello scontro Si cerca un uomo

Firenzepost.it | 7 dic 2025

Sono in corso le indagini della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Firenze nella serata di venerdì 5 dicembre 2025 in cui ha perso la vita Daniele Caprara, 58 anni

firenze morto con lo scooter in via circondaria indagini su lite prima dello scontro si cerca un uomo

© Firenzepost.it - Firenze, morto con lo scooter in via Circondaria: indagini su lite prima dello scontro. Si cerca un uomo

