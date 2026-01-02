Spari contro due gatte | scatta la denuncia

Due gatte sono state ferite da colpi d’arma da fuoco a Bibbiena. Le ferite, causate da proiettili reali e non da armi ad aria compressa, hanno portato alla denuncia nei confronti di chi ha compiuto il gesto. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si auspica in un’indagine rapida e approfondita per individuare i responsabili.

di Gaia Papi BIBBIENA Due gatte ferite da colpi d'arma da fuoco. Non pallini sparati da una carabina ad aria compressa, ma proiettili veri. È un fatto di una gravità estrema quello emerso in questi giorni a Bibbiena, dove due animali sono arrivati in condizioni disperate dopo essere stati vittime di un atto di violenza che lascia sgomenti. Una delle due gatte presenta una zampa gravemente compromessa. Le lesioni sono tali da aver reso necessario un percorso complesso di cure specialistiche: grazie alla professionalità dei veterinari Laura Benedetti e Federico Vegni, si sta lavorando per reperire una protesi su misura che possa consentirle di tornare a camminare e, soprattutto, a vivere con dignità.

