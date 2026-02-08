Veglia di lacrime e preghiera l’abbraccio alla famiglia sterminata dal monossido

Una messa di conforto si è svolta oggi a Porcari, vicino a Lucca, per la famiglia colpita dalla tragedia del monossido. Durante la veglia, amici e parenti si sono stretti intorno ai familiari, con lacrime e preghiere, cercando di trovare un po’ di pace dopo la perdita improvvisa. La chiesa di San Giusto si è riempita di dolore e solidarietà, con le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto a chi non c’è più. La tragedia ha sconvolto tutta la comunità, che si stringe

Porcari (Lucca), 8 febbraio 2026 – Sono state le lacrime di amici e parenti a interrompere più volte la liturgia nella chiesa di San Giusto a Porcari. Qui, venerdì sera, un’intera comunità ha voluto affidare alla preghiera un ultimo saluto a quella famiglia ‘approdata’ in paese ormai dieci anni fa e tragicamente rimasta vittima delle esalazioni di monossido di carbonio la sera del 4 febbraio. Morti per monossido in Lucchesia, i vicini: "Abbiamo tentato di svegliarli" Decine e decine le persone e i connazionali vestiti a lutto che hanno così partecipato alla veglia per ricordare Arti Kola, la moglie Jonida e i figli Hajdar e Xhesika, di soli 22 e 15 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

