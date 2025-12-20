Ecco il Bilancio di previsione del Comune | oltre 240 milioni di euro per servizi welfare e investimenti strategici

Il Comune di Parma ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, con una dotazione superiore a 240 milioni di euro destinati a servizi, welfare e investimenti strategici. La proposta riflette un impegno stabile nella tutela delle risorse e nella promozione dello sviluppo urbano. È un passaggio importante per garantire una gestione trasparente e orientata al benessere collettivo.

Il Comune di Parma presenta il Bilancio di previsione 2026–2028, confermando una gestione finanziaria solida e una programmazione orientata alla tutela dei servizi essenziali, allo sviluppo della città e alla coesione sociale. Per l'anno 2026 il bilancio corrente raggiunge un valore complessivo.

