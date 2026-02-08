Uscito un' ora per fare la spesa così mi hanno svaligiato casa il racconto e la rabbia di Davide FOTO

Davide era uscito di casa per fare la spesa. Quando è tornato, ha trovato tutto a soqquadro. In meno di un’ora, i ladri sono entrati e hanno portato via tutto quello che potevano. La sua rabbia è grande, e ora cerca di capire come proteggersi in futuro.

Uscito per fare la spesa, al rientro ha trovato la casa svaligiata. "È successo tutto nel giro di un'ora o poco più, in pieno pomeriggio. Sono uscito intorno alle 15 e rientrato poco dopo le 16". A raccontare l'accaduto, visibilmente scosso, è Davide, 50enne, professore di lettere al liceo.

