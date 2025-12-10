Raoul Bova il dolore e la rabbia | Così mi hanno aiutato la mia ex moglie Chiara e l’ex suocera

Raoul Bova condivide il suo percorso attraverso il dolore e la rabbia, rivelando come il supporto della ex moglie Chiara e dell’ex suocera sia stato fondamentale nel superare momenti difficili. La sua testimonianza dimostra come le sfide possano diventare opportunità di crescita, offrendo uno sguardo autentico sulla forza di affrontare le avversità con resilienza.

Solo le persone sveglie sanno mettere a frutto anche le peggiori bastonate ricevute, e Raoul Bova sembra proprio che abbia imparato la lezione così bene da poterla insegnare ad altri. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

raoul bova dolore rabbia“Con Rocio era finita da tempo, nell’accordo di separazione ho voluto una clausola. La bufera social? Come essere nudo in piazza, è stato un trauma”: le parole di Raoul Bova - L'attore parla dell'esperienza traumatica dell'estate scorsa: 'Come essere nudo in piazza, senza poter opporre resistenza' ... Riporta ilfattoquotidiano.it